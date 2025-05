Le reste du monde S1 E62 - Braqué

Lire la vidéo

C'est sous le soleil de Marrakech que Catalia a décidé de convoquer pour la première fois la famille du Reste Du Monde. Ensemble, ils n'auront qu'un objectif : prouver qu'ils peuvent devenir une véritable famille, être plus forts et solidaires que jamais pour impressionner les Marseillais lors de la compétition qui les opposera cet été ! Mais avant d'en arriver là, le chemin est encore long et semé d'obstacles... Et le Reste du Monde ne va pas tarder à le découvrir !