Le reste du monde Greg affirme qu'il n'aime plus Maeva

Lire la vidéo

Si Julien et Nikola clament haut et fort que Greg n'a toujours pas oublié Maeva, ce dernier, en revanche, affirme le contraire. Pour prouver que ses amis ont tord, Greg décide de parler à Mélanie et de se livrer à propos de sa relation passée. Pour le Marseillais il n'y a aucun doute : Maeva c'est "finito pipo" !