Le reste du monde Illan et Hilona sont les nouveaux Chefs !

C'est la première cérémonie des Chefs de famille. Sans grande surprise, Illan et Hilona sont élus chefs du Reste du monde et prennent donc la place de Nikola et Milla. Déçue, Isabeau se sent trahi par ses amies... Retrouvez Objectif : Reste du monde sur W9 !