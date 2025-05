Objectif Top Chef Première semaine de finales - J1

Après 8 semaines de voyage à travers la France et la Belgique, Philippe Etchebest a sélectionné 10 jeunes apprentis plein de talent qui vont tout tenter pour décrocher leur place dans Top Chef.Ces jeunes, incroyablement doués, vont épater le chef et des invités prestigieux : Arnaud Donckele, Régis Marcon ou Éric Pras (chefs trois étoiles), François Adamski (Bocuse d'or), Andrée Rosier (Meilleur Ouvrier de France - M.O.F) mais aussi Xavier Koenig le gagnant Objectif Top Chef et Top Chef 2015. Quel apprenti aura assez de sang-froid et de talent pour convaincre Philippe Etchebest qu'il peut avoir sa place dans Top Chef ?