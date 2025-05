Objectif Top Chef Semaine 1 - J1

Lire la vidéo

Après le succès de la première saison, Philippe Etchebest repart à la rencontre des meilleurs apprentis cuisiniers ! Avec son savoir-faire et sa personnalité uniques, le Chef va sillonner les routes de France, goûter la cuisine des candidats, leur imposer des défis culinaires avec les produits de leur région et sélectionner le meilleur d'entre eux. Ce dernier rejoindra les candidats professionnels de la nouvelle promotion « Top Chef » 2016. Alors, qui succèdera à Xavier Koenig lauréat de « Objectif Top Chef 2014 » et « Top Chef » 2015 ?Retrouvez Isabelle Dugros (Essonne/91), Antoine Peters (Belgique) et Ambroise Voreux (Seine-Maritime/76)