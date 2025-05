Objectif Top Chef Semaine 10 - J3

Cette année, Philippe Etchebest se lance un incroyable défi pour trouver la perle rare qui fera partie de sa brigade dans « Top Chef ». Comme chaque année, il sélectionnera des apprentis motivés et leur mettra la pression pour savoir s'ils ont la capacité à être celui ou celle qui fera partie de sa brigade. Mais cette année, les apprentis ne seront pas les seuls à espérer gagner. Philippe Etchebest a décidé d'ouvrir le concours à tous les amateurs qui veulent changer de vie et pensent avoir le niveau pour faire « Top Chef » en leur consacrant un jour par semaine. Même traitement de faveur que pour les apprentis, Philippe Etchebest sera intransigeant avec les amateurs car il n'y a qu'une place à la clé.Alors cette année, est-ce un apprenti qui aura le talent pour faire partie de la brigade de Philippe Etchebest ou un amateur viendra-t-il tout bouleverser et sera celui qui aura le meilleur niveau pour affronter les professionnels de « Top Chef » ?