Objectif Top Chef Semaine 7 - J2

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Diffusé le 17/10/2023

Philippe Etchebest repart à la recherche du meilleur apprenti ou amateur de France, mais cette fois il change tout. Pour cette 9e saison, le chef fera des dégustations uniquement à l’aveugle, les candidats ne pourront donc compter que sur leur univers culinaire et leur technique pour le convaincre. Philippe Etchebest ne découvrira le gagnant que lors de la grande finale nationale. Pour l’aider dans cette recherche inédite, il a fait appel à Yoann Conte et Juan Arbeláez, qui se rendront dans toute la France à la rencontre de ces futurs talents.