Objectif Top Chef Semaine 8 : finale nationale - J4

Lors de la semaine de finale, Philippe Etchebest sera accompagné de nombreux chefs étoilés. Marc Veyrat, le chef de Haute-Savoie triplement étoilés, va par exemple demander aux candidats de revisiter un plat aux antipodes de la haute gastronomie : la tartiflette. Stéphanie Lequellec, ancienne gagnante du concours « Top Chef » et désormais chef étoilée, connait bien les exigences du concours et a choisi de mettre les candidats en difficulté autour d'un produit compliqué : le pigeon ! Quant à Michel Roth, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'or, il a réservé aux candidats une épreuve autour des produits de la mer. Des chefs de renom triplement étoilés feront également partie du jury de la finale, aux côtés de Philippe Etchebest : Michel Guerard, Gilles Goujon ou encore Emmanuel Renault.Les finalistes auront toujours le privilège d'être coachés par Camille Delcroix tout au long de cette dernière semaine de sélection. Dans un premier temps, ils devront reproduire à la perfection un plat de Camille Delcroix réalisé dans « Top Chef » ; puis lors de la deuxième épreuve, ils pourront être coachés par le jeune chef pour sortir la meilleure assiette, dégustée ensuite à l'aveugle par Philippe Etchebest.