Objectif Top Chef Semaine finale - J1

Lire la vidéo

À l'issue de plusieurs semaines de compétition, les gagnants de chaque semaine se retrouvent pour la semaine de la finale d'« Objectif Top Chef ». Les 10 finalistes vont tout tenter pour décrocher leur place dans « Top Chef ». 10 jeunes apprentis plein de talent vont s'affronter autour d'épreuves préparées par Philippe Etchebest et de grands chefs français au Château Soutard à Saint-Émilion. Chaque jour, le thème de la première épreuve est imposé par un chef invité.Pour commencer, un des mentors de Philippe Etchebest, le chef doublement étoilé et meilleur ouvrier de France Dominique Toulousy a demandé aux cuisiniers de travailler le pigeon farci au choux et foie gras. Jean-Luc Rabanel a ensuite imposé comme thème culinaire aux candidats : le riz noir de camargue. Le thème qu'a choisi le chef lorrain Michel Roth, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'or et Chef doublement étoilé, est la mirabelle en plat sucré ou salé. Philippe Etchebest a ensuite fait appel à son meilleur ami, le chef doublement étoilé Michel Portos, pour l'aider à choisir qui ira en finale du concours « Objectif Top Chef ». Ce chef invité a décidé de mettre au défi les candidats en leur faisant revisiter une confiserie typique du sud : le calisson. Enfin, pour la dernière journée qui enverra le gagnant dans les cuisines du concours « Top Chef », Philippe Etchebest a fait appel à un jury de prestige : Gilles Goujon (3 étoiles au guide Michelin et meilleur ouvrier de France), Michel Guérard (3 étoiles au guide Michelin et meilleur ouvrier de France) et Régis Marcon (3 étoiles au guide Michelin).Quel apprenti aura assez de sang-froid et de talent pour convaincre Philippe Etchebest qu'il peut avoir sa place dans « Top Chef 2017 » ?