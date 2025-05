Objectif zéro déchet : un jeu d'enfants ! S1 E4 : Du plastique au verre

Diffusé le 02/02/2022

Eva et sa famille produisent en moyenne trois sacs-poubelle et deux bacs de déchets recyclables par semaine. Afin de réduire considérablement les emballages, la famille doit adopter le fait maison et l'utilisation de bocaux.