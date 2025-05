On n'est pas d'accord ! Émission 2 (1/2)

Diffusé le 22/04/2025

Des Français qui sont en conflit (avec leurs voisins, leurs proches, un professionnel...) ont décidé de s’en remettre à Julien Courbet afin de savoir qui a tort et qui a raison dans leur différend. Julien Courbet va réunir, en plateau et en public, les deux parties qui s’opposent. Il va écouter les arguments des uns des autres, les confronter, envoyer un enquêteur sur place pour filmer la situation, consulter des experts… Pour, enfin, leur proposer un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Alors, dans ces affaires où personne n’est d’accord : qui a raison, qui a tort ?