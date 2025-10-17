On n'est pas d'accord ! Émission 4 (1/2)

Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Il les réunit sur le plateau et en public, écoute leurs arguments, envoie un enquêteur et consulte des experts. Au final, il propose un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Au programme : - Lucie contre Daniel : un rêve qui s’effondre Lucie, 32 ans, a acheté une maison à Daniel et pensait avoir trouvé le projet de sa vie. Trois ans plus tard, son rêve s’effondre : l’extension menace la structure, rongée par l’humidité. Pour elle, il s’agit d’un vice caché que Daniel aurait volontairement dissimulé. Elle réclame réparation ou annulation de la vente. Daniel, lui, affirme avoir vécu sans problème dans cette extension construite il y a plus de 15 ans et accuse Lucie de négligence. Vice caché ou simple fatalité ? - Jean-David contre François-Xavier : une terre pour deux familles Jean-David, agriculteur, vit sur les terres familiales qu’il cultive depuis toujours. Mais après la faillite, François-Xavier rachète les terrains et exige son départ. Jean-David refuse, juge la vente douteuse et se dit harcelé, vivant dans la peur. Lui veut préserver l’héritage paternel, tandis que François-Xavier revendique son droit de propriétaire pour exploiter les terres. Squatteur ou victime d’injustice ? Ce conflit pourrait bien cacher de vieilles rancunes cachées entre les deux familles… - Pauline et Jimmy contre Léa et Antoine : une amitié qui prend l’eau Pauline et Jimmy louent leur appartement à Léa et Antoine, un couple devenu ami. Mais tout bascule : en partant, les locataires laissent, selon eux, un logement dévasté. Ils réclament 8 000 euros pour réparations, accusant un mode de vie négligent. Léa et Antoine répliquent : l’appartement était insalubre, rongé par l’humidité, mettant leurs enfants en danger. Ils disent avoir alerté en vain et refusent de payer. Responsabilité des locataires ou défaut du logement ? Cette amitié entre des propriétaires et leurs locataires pourra-t-elle survivre à ce conflit ?