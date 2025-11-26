On n'est pas d'accord ! Émission 5 (1/2)

Diffusé le 26/11/2025

Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Il les réunit sur le plateau et en public, écoute leurs arguments, envoie un enquêteur et consulte des experts. Il propose alors un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit. Au programme : - Carine contre Gisèle : les voisines assassines Insultes, doigts d’honneur, crottes de chien : Gisèle n’en peut plus des provocations des trois enfants de sa voisine. Elle accuse Carine, leur mère, de fermer les yeux sur ce harcèlement quotidien. Aujourd’hui, elle réclame justice. - Fanny contre Naoufal : un rêve au goût d’arnaque ? En achetant une voiture sur Internet, Fanny pensait faire une bonne affaire. 5 000 euros versés à Naoufal, sans même voir ou essayer le véhicule ! Résultat : la voiture tombe en panne sur le chemin du retour. - Bernadette contre Olivier : non-dits entre amis Cinquante ans d’amitié… et un lourd non-dit. Bernadette a convoqué sur le plateau de l’émission son ami et voisin, Olivier, sans lui dire pourquoi. Elle l’accuse d’avoir transformé le paisible quartier de leur enfance… en enfer.