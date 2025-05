On refait la mode S2 E5 - Kam Hugh

Lire la vidéo

Et si vous donniez une seconde vie à vos vêtements ? C’est le défi que la présentatrice Erika Moulet et le journaliste mode Séga Kanouté ont lancé à Camille Cerf, Marianne James, Laurent Maistret, Joan Faggianelli et Kam Hugh. Réparer, réutiliser, recycler, ou même restyler : les personnalités vont découvrir des solutions vertueuses et créatives pour allonger la durée de vie de leurs vêtements et réinventer leurs dressings.