Once upon a time S2 E17 - Bienvenue à Storybrooke

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Après la mort de sa mère, Regina est déterminée à se venger de Mary Margaret, elle-même rongée par la culpabilité suite à son rôle dans la mort de Cora. Henry pense que le seul moyen de mettre fin à cet affrontement entre sa famille et sa mère adoptive est de détruire la magie à Storybrooke. 28 ans plus tôt, peu après la malédiction et l'arrivée des habitants du royaume enchanté à Storybrooke, Regina a tenté de garder auprès d'elle un jeune garçon, Owen, ayant atterri par hasard dans la ville avec son père, Kurt Flynn.