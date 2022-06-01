Once upon a time S3 E12 - Un pirate dans la ville

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Après le sacrifice de Rumpelstiltskin pour empêcher Peter Pan de lancer une nouvelle malédiction, Regina annule son propre sort. Storybrooke disparaît et tous ses habitants reviennent au royaume enchanté. Emma et Henry sont les seuls à rester dans le présent. Ils vivent désormais à New York et n'ont aucun souvenir de leur passé. Mais tout ne se passe pas comme prévu au royaume enchanté. Blanche-Neige, Regina et David font face à une terrible menace. Crochet décide de se rendre à New York pour ramener la sauveuse.