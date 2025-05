Or noir S2 E3

Diffusé le 22/09/2021

Inès, Ryad, Mendy, Arthur et Kassim élaborent un plan pour récupérer leur butin. Menacés par Abdoulaye, Christopher et sa copine sont contraints de travailler sous ses ordres. Dabo et Ekho tentent par tous les moyens de retrouver les quatre braqueurs.