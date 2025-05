Or noir S2 E9

Lire la vidéo

Diffusé le 22/09/2021

Tandis qu'Abdoulaye fait une triste découverte, les tensions montent dans la cité et une bagarre éclate entre l'Arménien et la bande de trafiquants. Quant à Ekho, il doute de la sincérité du colonel Sekhou et partage son plan à Dabo.