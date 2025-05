Or noir S3 E1

Diffusé le 07/10/2022

Le braquage a mal tourné et Kassim est mort. Arthur s’échappe avec une partie du butin et amène Ryad, gravement blessé, chez Gabrielle. Dabo, le mercenaire, doit affronter les hommes de l’Artiste. Sekhou a regagné son QG dans le sud et compte bien se servir de son otage, Inès. Pendant ce temps les « petits » du quartier commencent à s’organiser pour reprendre le pouvoir à la cité et Dubois revient en commissaire.