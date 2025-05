Orphan black S1 E6 - Questions en suspens

Les disparitions nocturnes de son mari ainsi que la découverte d'une mystérieuse mallette rendent Alison de plus en plus paranoïaque. À tel point qu'elle finit par le ligoter et le bâillonner pour l'interroger. Mais au même moment, ses voisins viennent taper à sa porte au sujet d'une petite fête qu'elle était censée organiser...