Orphan black S2 E2 - Raison et Religion

Tandis qu'Alison se plonge dans le théâtre pour oublier Aynsley et Donnie, et que Cosima s'installe dans son nouveau laboratoire, Sarah fait appel à Art afin qu'il l'aide à retrouver Kira. Ce qu'ils découvrent s'avère bien plus surprenant que ce à quoi ils s'attendaient...