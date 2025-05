Orphan black S2 E6 - L'Homme-cygne

Sarah et Helena partent ensemble à Cold River pour tenter de retrouver l'homme-cygne. Un voyage qui va être jalonné de découvertes et de rencontres inattendues. Scott rejoint Delphine et Cosima à l'institut Dyad, tandis qu'Alison croise une vieille connaissance dans les couloirs du centre de désintoxication...