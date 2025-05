Oui-Oui au pays des jouets À vous de jouer les lutins

Frustrée que les lutins gâchent leur jeu, Lindy leur jette un sort, et force Sournois à jouer. Mais ce dernier se révèle être un terrible et mauvais joueur. Oui-Oui et Lindy vont alors tout faire pour tenter d'annuler le sort.