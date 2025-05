Oui-Oui au pays des jouets Oui-Oui et le coucou

Le coucou voit tout le monde s'amuser autour de lui et décide de faire de même. Il quitte son horloge et tente de nager avec les canards et de picorer des vers. L'oiseau ignore totalement que son absence a fait perdre tous leurs repères aux habita...