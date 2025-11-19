Overdrive Overdrive

Andrew et Garrett Foster, deux demi-frères, sont des as du volant. Leur talent leur sert à dérober des voitures exceptionnelles. Ils parviennent à mettre la main sur une très rare Bugatti de 1937, la pièce maîtresse de la collection de Jacomo Morier, un parrain du Sud de la France. Mais celui-ci est bien décidé à récupérer son bien. Il retrouve la trace du duo, les capture et leur ordonne de s'emparer d'un bolide d'un rival en affaires. S'ils veulent rester en vie, Andrew et Garrett doivent exécuter les ordres...