Pandore Ils découvrent qu'ils ont été trahis par le groupe

Dans l'Antiquité, les Grecs savaient que la boîte de Pandore représentait un immense danger pour l'humanité alors ils l'ont cachée aux confins du monde connu. Mais aujourd'hui la boîte a été retrouvée en Andalousie, et les dieux ont décidé de mettre douze mortels à l’épreuve ! Douze hommes et femmes, choisis pour leur force, leur ténacité et leur culture, vont devoir affronter des défis inspirés des légendes grecques les plus célèbres pour remporter une offrande d'une valeur de 100 000 euros. Chaque jeu va mettre à l'épreuve leurs capacités physiques, psychologiques et intellectuelles. Chaque jour, deux mortels seront sacrifiés et leur sort sera scellé dans la boîte de Pandore. Si, au coucher du soleil, leur nom est toujours dans la boîte, ils devront s’affronter dans un duel éliminatoire. Certains mortels seront soumis à la tentation d’ouvrir la boîte ; le reste du groupe devra tout faire pour les empêcher d’y accéder car, à chaque fois qu’elle sera ouverte, la malédiction des dieux s’abattra sur les mortels et l’offrande diminuera. Alors choisiront-ils leur intérêt personnel ou le bien collectif ?