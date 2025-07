Parcs d'attractions : ces familles hors normes aux commandes Parcs d'attractions : ces familles hors normes aux commandes

Lire la vidéo

Chaque année, près de 65 millions de visiteurs se rendent dans les parcs d'attractions en France. Ce sont souvent des affaires de famille qui se transmettent de génération en génération. Mais chez les rois de la fête, il faut savoir se lever à 5 heures du matin et enchaîner plus de 18 heures de travail par jour dans un univers hors du commun. Pour ces familles, après un début de saison compliqué à cause de la pandémie, l'objectif est de faire le plein de visiteurs et de leur proposer un maximum de sensations fortes ! Coups de cœur, coups de gueule, plongée au sein de ces familles hautes en couleurs qui font tout pour faire rêver petits et grands.