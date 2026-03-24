Paris à prendre Paris à prendre

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Diffusé le 24/03/2026

Ce documentaire plonge au cœur de la campagne municipale la plus décisive de la capitale, avec un accès rare et privilégié au quotidien des candidates et des candidats qui veulent s’emparer de l’Hôtel de Ville. La caméra est là où tout se décide : dans l’intimité des QG, au plus près des équipes, au jour le jour. De la préparation du premier grand événement d’Emmanuel Grégoire à l’inauguration du QG de Pierre-Yves Bournazel, en passant par le rendez-vous de rentrée autour de la « galette des rois » avec Rachida Dati à la Mutualité et la réunion publique de Sophia Chikirou, ennemie déclarée de la grande alliance de la gauche, le film plonge dans les coulisses d’une campagne sous haute tension. Il suit également le parcours de Sarah Knafo, omniprésente sur le terrain comme sur les réseaux, là où se joue désormais une part décisive de la bataille politique. Réunions sous pression, meetings, marchés de quartier, ajustements de dernière minute, sondages qui rebattent les cartes : « Paris à prendre » raconte la campagne telle qu’elle se vit réellement, entre espoirs, doutes et peur de perdre.