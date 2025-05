Paris dernière 1995, les plus belles nuits de Thierry Ardisson

Lire la vidéo

Revivez tout ce qui faisait l’originalité de Paris Dernière : des interviews spontanées, des découvertes culturelles, des rencontres improbables. Des visites de bars underground aux after-parties les plus select, en passant par les ateliers d'artistes et les lieux mythiques, l'émission vous fait revisiter le Paris noctambule des années 1990. L’occasion de revivre des nuits inoubliables. Avec comme invités : Benoît Poelvoorde, Philippe Starck, Jamel Debbouze et Pierre & Gilles...