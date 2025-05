Paris dernière Émission 1

Une voix off singulière, une caméra subjective, des esprits libres, des rencontres impromptues, des nuits infinies. En 1995, « Paris dernière » débarquait sur Paris Première. Trois décennies plus tard, l’émission culte fête ses 30 ans. À cette occasion, l’Homme en noir reprend sa caméra subjective, comme au premier soir, pour nous offrir une virée dans le Paris de 2025. Au détour de ses pérégrinations nocturnes, Thierry Ardisson croise une galerie de figures libres et inspirantes. Une déambulation à travers une capitale électrique, entre confidences intimes, fulgurances artistiques et rencontres insolites. Comme toujours, la nuit se termine sur une séquence surprise. Parce que Paris ne dort jamais vraiment. Et « Paris dernière » non plus !