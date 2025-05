Paris in love S1 E6 - Fiançailles & Fashion Week

Diffusé le 24/06/2022

Paris se met en quête de choisir un faire-part de mariage avec sa mère mais cette dernière se sent blessée lorsque Carter s’en mêle et qu’elle n’a pas son mot à dire. La tension monte pour Paris lorsqu’elle doit faire la liste des invités : entre la Fashion Week de New York et ses fiançailles, elle ne sait plus où donner de la tête !