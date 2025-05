Paris in love S1 E9 - La première danse

Diffusé le 01/07/2022

Après sa séance avec son thérapeute, Paris est prête à se concentrer sur l’organisation de son mariage et se rend chez le fleuriste avec sa mère, qui a toujours son mot à dire. Paris et Carter choisissent un gâteau de mariage et prennent des cours pour leur première danse en tant que mari et femme. Kathy invite Paris à une séance de thérapie un peu spéciale…