Paris, l'occupation vécue par les Allemands Paris, l'occupation vécue par les Allemands

Lire la vidéo

Diffusé le 01/09/2015

14 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent à Paris. C'est le début de l'occupation de la capitale française, reléguée alors au rang de ville ouverte. L'ennemi y fera la loi pendant plus de quatre ans, jusqu'en août 1944. De nombreuses choses ont été dites et écrites sur le quotidien des Français pendant cette période si particulière, faite de pénuries, de mesures répressives et de rafles. Mais jamais du côté de l'occupant... Qu'en était-il des soldats allemands ? Comment ont-ils vécu cette période ? Quelles étaient leurs conditions de vie ? Avaient-ils des contacts avec la population française ?