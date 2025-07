Patrick Bruel - On en parle Émission 1

Après une tournée triomphale de près de 100 dates, Patrick Bruel vous donne rendez-vous pour découvrir « On en parle », un show époustouflant qui a fait vibrer plus de 600 000 spectateurs. Cette création exceptionnelle enregistrée au Zénith de Toulouse, à la fois engagée, puissante et intime, autour de ses tubes intemporels et de son album événement « Encore une fois », mêle moments d’émotion, de sourires, de liesse, mais aussi de réflexion sur les enjeux d’un monde en perte de repères. Avec plus de 30 ans de carrière, des millions d’albums vendus et des tournées à guichets fermés, Patrick Bruel continue de rassembler toutes les générations autour de ses titres culte.