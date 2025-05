Patron incognito Anne-Catherine Péchinot et Virginie Decamps-Lainé d’Easy Cash (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 28/03/2025

Fondée en 2001, la société Easy Cash est le leader national de l'achat et de la vente de produits d'occasion et compte aujourd'hui plus de 160 magasins à travers la France. Le concept est simple : acheter des produits auprès des particuliers (smartphones, high-tech, gaming, maroquinerie, bijoux…), les reconditionner et leur offrir une seconde vie. Un modèle économique durable et en phase avec l’évolution des habitudes de consommation des Français. Anne-Catherine Péchinot, Directrice Générale, et Virginie Decamps-Lainé, Directrice des Opérations, vont partir en immersion incognito dans leur propre réseau pour observer le quotidien de leurs collaborateurs et mesurer les réalités du terrain. Pour cela, elles deviendront Marie-Sophie et Mathilda et se relaieront dans les boutiques, tour à tour stagiaires, clientes ou futures franchisées, afin de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels font face leurs équipes.