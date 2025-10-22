Patron incognito Antoine Barat - Eat Salad (1/2)

Patron Incognito plonge dans l’univers de la restauration rapide, mais version saine et sur-mesure ! Direction Eat Salad, un réseau en pleine croissance qui réinvente la salade avec un concept simple : offrir aux clients la liberté de composer leur repas équilibré, rapide et accessible, tout en respectant des process d’une rigueur quasi chirurgicale. Fondée en 2013 à Bordeaux par Antoine et Joseph Barat, l’enseigne compte aujourd’hui plus de 90 restaurants en France, avec un chiffre d’affaires en forte progression et l’ambition d’accélérer son développement en franchise. Pour préparer l’avenir, Antoine Barat, cofondateur du réseau, a accepté de se prêter au jeu de l’immersion incognito. Derrière une nouvelle identité, il va vivre le quotidien de ses équipes en cuisine, au service et en management pour comprendre les défis et les difficultés d’un métier aussi exigeant qu’invisible. Au fil de son aventure, Antoine va être confronté à des situations inédites qui mettront en lumière les failles comme les forces de son modèle. Pour la première fois, il devra se demander : peut-on continuer à grandir aussi vite sans mettre en danger l’équilibre de ceux qui font tourner la machine ?