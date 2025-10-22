Patron incognito Arnaud Bruillon, patron de l'enseigne Finsbury (2/2)

Richelieu, mocassins, boots… Nous avons trouvé chaussure à notre pied pour ce nouvel épisode de Patron Incognito avec l'enseigne Finsbury. Son PDG, Arnaud Bruillon, 45 ans, a débuté en bas de l'échelle comme vendeur il y a 28 ans. Aujourd'hui, il participe à des rencontres avec des élèves en milieu scolaire pour montrer qu'on peut réussir même quand on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pour mener à bien les immersions, l'équipe de tournage a transformé le patron en critique de mode, au look volontairement excentrique, auteur d'un blog et d'ouvrages sur cet univers. Ses immersions le mèneront successivement dans un magasin d'outlet, à Troyes, puis chez un gestionnaire de stock, en banlieue parisienne, et enfin dans un magasin du quartier de l'Opéra.