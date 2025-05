Patron incognito Ce patron voit rouge son employé enchaîne les erreurs sous ses yeux !

Diffusé le 03/02/2025

La société Ewigo révolutionne le marché de l’occasion automobile depuis 10 ans. Elle propose un service inédit, inspiré du fonctionnement des agences immobilières : faire l’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs en sécurisant la transaction et en garantissant l’état du véhicule. Benoît Cortot, directeur général délégué au développement de la marque depuis seulement 1 an, se lance dans l’expérience « Patron Incognito » avec un double objectif : identifier ce qui fonctionne au sein du réseau et aider les agences en difficulté à s'améliorer. Pour cela, il deviendra Michael, le temps de quatre immersions incognito à travers la France, endossant le rôle d'un futur franchisé qui souhaite ouvrir sa propre antenne Ewigo et qui aura tout un tas de questions à poser à ses formateurs.