Patron incognito Édouard Falguières - Guinot Mary Cohr (2/2)

Le groupe Guinot Mary Cohr, fondé il y a près de 50 ans, est aujourd’hui le leader de la beauté professionnelle dans le monde avec près de 2 000 instituts en France et 15 000 à l’étranger. La société au savoir-faire et fabrication de produits de beauté 100 % français a connu une ascension fulgurante depuis 2009 avec l’arrivée d’Édouard Falguières, directeur des affiliations et du développement international et bras droit du fondateur. Proche de ses collaborateurs, il revendique l’esprit familial du groupe et n’hésite pas à mouiller la chemise lors des nombreux séminaires, notamment avec son acolyte, la directrice commerciale Sophie Rollet, pour favoriser les liens et la communication. L’expérience Patron Incognito permettra à Édouard Falguières de découvrir le cœur de la marque : de la fabrication, au conditionnement et à la distribution de leurs produits de beauté à travers le monde. Il a choisi de se faire aider par Sophie Rollet, plus crédible dans le rôle d’une esthéticienne en institut de beauté.