Patron incognito Georges Elkouby, président Europe de Isotoner (2/2)

C’est une marque qui nous chausse, nous gante et nous protège de la pluie depuis plus d’une centaine d’années qui tente l’expérience Patron Incognito : lsotoner. Isotoner est aujourd’hui la 4e marque en France en volume de chaussures vendues, derrière Nike, Adidas et Puma. Son dirigeant, Georges Elkouby, a intégré Isotoner dans le milieu des années 90, alors que l’entreprise opère un tournant stratégique dans son circuit de distribution. Rien ne prédestinait Georges à diriger un jour une entreprise de cette ampleur. C’est dans un quartier populaire de la capitale que le patron a grandi, dans une famille modeste et entouré de ses 6 frères et sœurs. Aujourd’hui l’entreprise souhaite rajeunir et moderniser son image. Un gros challenge qui pousse Georges Elkouby à retourner sur le terrain en mode incognito pour observer son entreprise sous un angle radicalement différent.