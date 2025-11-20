Patron incognito Guy Gérault, directeur général de Brit Hotel (2/2)

C’est en 1993, au cœur des Côtes-d'Armor, que Brit Hotel voit le jour. L’enseigne s’est rapidement développée à travers toute la France, pour devenir aujourd’hui le 8e réseau hôtelier sur le territoire. Brit Hotel est un réseau hôtelier atypique, où chaque hôtel conserve sa propre identité, son nom et son style, à la différence des chaines d’hôtellerie classiques. C’est dans un contexte très particulier que Guy Gérault, directeur général, tente l’expérience Patron Incognito : la crise sanitaire a eu un impact désastreux sur le secteur de l’hôtellerie. Pour trouver des solutions et se relever de cette crise, celui qui voulait être boulanger se lance aujourd’hui le défi de réaliser des immersions incognito au sein de l’entreprise qu’il dirige. Le patron se fera passer pour un certain Olivier Martin, auteur d’un livre sur la gestion hôtelière.