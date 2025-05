Patron incognito Jean-François Feuillette et Laure Feuillette, co-fondateurs des boulangeries-pâtisseries Feuillette

Diffusé le 31/05/2021

Un couple de patrons va tenter l'immersion en simultané dans leur entreprise ! Baguettes tradition, pains aux graines, tartelettes framboises ou macarons, dans ce nouvel épisode, nous allons nous régaler grâce à l'univers sucré/salé des boulangeries-pâtisseries Feuillette. À la tête de cette enseigne, pas un mais deux fondateurs : Laure et Jean-François Feuillette, 38 et 40 ans, mariés dans la vie, parents de deux enfants et pâtissiers de formation. À l'aube de l'ouverture de 60 nouveaux points de vente, le duo de patrons se lance un nouveau défi : aller au contact de leurs collaborateurs dans le but de faire progresser leur entreprise et se rendre compte sur le terrain de tout ce qui doit être amélioré.