Patron incognito Laurent de la Clergerie, président de LDLC

Diffusé le 17/01/2022

Alors que le commerce en ligne en est à ses débuts en 1996, LDLC nait dans un appartement lyonnais. Après avoir lancé son site d’informatique, LDLC ouvre sa première boutique physique un an plus tard, avant de devenir numéro 1 du high tech et du matériel informatique en France. À la tête de cette société pionnière en e-commerce : Laurent de la Clergerie. Il est le premier patron français à avoir fait le pari de la semaine de 4 jours. Son entreprise s’est également fait un nom dans le domaine du sport de haut niveau, en devenant le sponsor de l’équipe de basket-ball de Lyon-Villeurbanne, aujourd’hui championne de France, et présidée par Tony Parker, qui prépare une petite surprise lors de cette aventure Patron Incognito. Le patron a décidé de jouer le jeu du relooking à fond pour donner toutes ses chances à l’expérience en acceptant de se raser la tête, une première dans Patron Incognito ! Laurent de la Clergerie se fera passer pour Fabien, demandeur d’emploi en reconversion. Face à une concurrence accrue, ce patron souhaite s’assurer de la pérennité de son entreprise tout en vérifiant que la politique sociale, récemment mise en place pour le confort de ses salariés, a bien été perçue.