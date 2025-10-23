Patron incognito Nicolas de Bronac, Président fondateur de Sequoia (1/2)

Immersion dans les coulisses d'une nouvelle enseigne et d'un nouveau secteur d'activités avec la marque Sequoia, aujourd'hui installée comme n°1 des pressings écologiques en France. À sa tête : Nicolas de Bronac, le fondateur. Il avait seulement 24 ans lorsqu'il a fondé la marque et ouvert son premier pressing en 2008, suite à la découverte d'une technologie écologique brevetée, venue des États-Unis. Rapidement, le réseau se développe dans toute la France et à l'international ; il compte aujourd'hui 60 pressings, 200 employés polyvalents et 1,5 million de tonnes d'articles nettoyés par an. Dans un secteur fragile en perte de vitesse depuis 15 ans, Nicolas de Bronac n'a pas le droit à l'erreur pour continuer à croître. Il se lance dans l'expérience Patron Incognito avec un objectif : identifier, sur le terrain, comment fidéliser encore plus sa clientèle et regagner la confiance des clients déçus des pressings. Il se fera passer pour Pascal, un demandeur d'emploi en stage de reconversion. Arrivera-t-il à mener à bien sa mission sans se faire démasquer ?