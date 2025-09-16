Patron incognito Ouriel Hodara et Emmanuel Tedesco, co-fondateurs de Yogurt Factory

Diffusé le 01/08/2022

Deux patrons vont devoir passer incognito : Ouriel Hodara et Emmanuel Tedesco. Leur success story est avant tout l'histoire d'une amitié commencée il y a 14 ans sur les bancs d'une célèbre école de commerce. En 2011, à seulement 23 ans, ils ouvrent ensemble leur première boutique. Aujourd'hui, Yogurt Factory est l'enseigne de glace au yaourt numéro un en France. Présente dans toute la France, du Nord au Sud en passant par la capitale, l'enseigne compte, en 2020, 55 magasins et emploie 200 collaborateurs. Pour se démarquer, les deux patrons ont mis en place un concept autour de la bonne humeur et la gourmandise. Un concept original importé des états unis, pays où la glace au yaourt est en vogue depuis bien longtemps. Aujourd'hui, afin de développer leur entreprise le duo de patron se lance un nouveau défi : aller au contact de leurs collaborateurs en participant à « Patron Incognito ».