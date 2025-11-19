Patron incognito Richard Fournier - Le comptoir de Mathilde (2/2)

À l'approche des fêtes, Patron incognito s'invite chez « Le comptoir de Mathilde » pour explorer ceux qu'on ne voit jamais, mais sans qui Noël n'aurait pas la même saveur : vendeurs en boutique, chocolatiers à l'atelier et équipes de conditionnement. Pour mener l'enquête, le fondateur de la marque, Richard Fournier, se glisse sous la fausse identité de Mickael, présenté comme un ancien cafetier en reconversion qui participe à une émission imaginaire intitulée « Un jour, un métier ». Pendant ces immersions, il va pouvoir évaluer la préparation des équipes face au pic d'activité de Noël, période-clé de l'année, mais aussi mesurer leur capacité à accompagner la forte croissance de l'entreprise et son ambition d'expansion. Au fil des immersions, il observe la réalité du terrain : l'affluence en boutique, la précision des gestes sur les lignes de chocolat, la cadence du conditionnement et, partout, la passion qui fait tenir la promesse gourmande de l'enseigne.