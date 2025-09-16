Patron incognito Thomas Bedun - Envia Cuisines (2/2)

Diffusé le 16/09/2025

Direction Envia Cuisines, un réseau en pleine expansion qui bouscule le marché en concevant des cuisines adaptées à tous les budgets, grâce à un accompagnement personnalisé et des solutions techniques sur-mesure. Fondée en 2009 et rachetée en 2017 par Jacques Bedun et Patrick Grange, l’enseigne a connu un essor fulgurant : de 7 magasins à 34 aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2024 et plus de 10 000 cuisines vendues sur l’année. À la tête de l’entreprise, une nouvelle génération s’impose : Thomas Bedun, fils Jacques Bedun. Ancien militaire de réserve, il s’était initialement destiné au secteur de la Défense, mais un stage l’a conduit à rejoindre Envia Cuisines et à y trouver sa voie. Après plus de 4 ans passés au sein du réseau, il s’apprête à succéder à son père et à devenir le futur Directeur Général. Pour préparer cette étape clé, Thomas a accepté de se prêter au jeu de l’immersion incognito afin de comprendre les réalités du terrain. Mais au cours de son immersion, il va être confronté à un imprévu qui pourrait tout faire basculer…