Patron incognito Yves Hecker, fondateur des Burgers de Papa

Diffusé le 10/01/2022

La crise sanitaire a eu un impact économique considérable sur le secteur de la restauration. Afin de trouver des solutions pour que son entreprise se relève de la crise, Yves Hecker, 38 ans, fondateur des Burgers de Papa, une chaîne de 45 restaurants qui a vu le jour à Lyon en 2013, tente aujourd’hui l’expérience Patron incognito. En pleine crise sanitaire, Yves Hecker est plus mobilisé que jamais pour aider son entreprise à renouer avec le succès, notamment en faisant revenir la clientèle sur place. C’est sous l’indenté d’Emmanuel, un extra, qu’il pourra observer la réalité de 3 de ses restaurants encore fortement fragilisés, dans l’espoir de leur apporter des solutions et évolutions majeures. Le but : garantir la survie de son entreprise.