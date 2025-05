Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 1

Diffusé le 14/09/2024

Dans ce premier épisode, retour sur les premiers instants des candidats avec les yeux bandés, l’expérience vécue par Nathalie et Angie dans un tuk-tuk lancé à toute vitesse, la première soirée chez les locaux en Inde et le drapeau blanc. Fou rire, émotion, moments cocasses et nombreuses séquences inédites sont au programme ! Découvrez ce Débrief express avec Julie et Denis (saison 9 et 13), Ryad et Louison (saison 18), Jean-Claude et Axel (saisons 15 et 19) ainsi que Hoang et Quyen (saisons 5 et 19).