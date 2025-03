Qui peut battre Ryad et Louison ? Épisode 10

Diffusé le 20/03/2025

Ryad et Louison poursuivent leur route en Afrique du Sud où l’ex-binôme d’inconnus affronte Thomas et Mathieu, les frères bûcherons des saisons 12 et 13. À Pilgrim Rest, les deux équipes vont jouer aux chercheurs d’or. Telle qu’elle est pratiquée dans cette région, ils vont s’affronter sur une épreuve d’orpaillage haute en couleur. Mais l’Afrique du Sud leur réserve une autre épreuve autour de l’autre richesse du pays : le rooibos. Thomas et Mathieu parviendront-elles à battre Ryad et Louison ?